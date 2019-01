Emilia har fundet ud af, hvad det er der, får hende til at føle sig bedre tilpas. Jim kæmpede allerede i sin barndom, men det var først som voksen, at han fik diagnosen ADD. Foto: Carolina Byrmo

Angst og depression er noget, rigtig mange danskere kæmper med. To mennesker deler her deres gode råd og erfaringer - efter at de selv er sluppet ud af mørket