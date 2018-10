Sådan vil jyder slå net-gigant - den skal have fuld pedal

Jeff Bezos er ved at indtage hele verden med Amazon.com, men et par nordjyder er klar til at kæmpe imod. Foto: AP/Ted S. Warren

Den gode, gamle budcykel får comeback, og den er to nordjyders våben mod den voksende internethandel. Målet er at udkonkurrere gigantiske Amazon, inden butiksdøden sætter ind for alvor.

Kort om Amazon Amazon.com blev lanceret af Jeff Bezos i 1995. Det var oprindeligt tænkt som en internetbaseret boghandel, men er siden vokset til en blandet landhandel. Selskabet med over 500.000 ansatte har hovedkvarter i Seattle, USA, og en børsværdi tæt på en trillion dollars. Pengemagasinet Forbes har i år kåret Jeff Bezos til verdens rigeste mand.

– Claus ringede for tre uger siden og sagde, at vi var nødt til at gøre noget nu, inden Amazon kommer til Danmark, siger Peter Dam Andersen. Han har en friluftbutik i Støvring, mens Claus Kirstein har en kombineret Bog & idé/Legekæden-butik i både Støvring og Aars.

– Det er lækkert, at der er nogen, der tør tænke ud af boksen. Det er Claus’ ambition, at Amazon skal gøres arbejdsløse, fortæller Peter Dam Andersen, som selv har en del internethandel på friliv.dk, der supplerer den fysiske butik.

Peter Dam Andersen har nemmest ved at sælge de dyreste ting i butikken. På nettet er det mere standardvarer. Foto: Privat

– Jeg kunne ikke undvære nogen af delene. Internet-kunder er de nemmeste, da vi ikke skal bruge tid på vejledning. Vi sælger mange standardvarer på nettet, men hvis man skal købe en lækker jakke til 4000 kroner, så vil man gerne mærke på den først nede i vores butik.

Claus Kirstein har stort set intet salg over nettet, da det foregår centralt på Bog & idés hjemmeside, men budcyklen er et tilbud til dem, der gerne vil undgå et butiks-besøg, hvis de skal have en hurtig bog.

– Kunderne kan bare ringe til butikken. Jeg vil stadig gerne have den personlige kontakt, og ringer de inden klokken 14, så garanterer jeg, at vi leverer samme dag – og vi vil prøve at gøre det samme, selv om de først ringer klokken 16. Der kan Amazon ikke være med.

Der er udvalgt 12 postnumre, hvor budcyklen gratis vil dele ud, og bor kunderne længere væk, foregår transporten i bil mod et gebyr på 30 kroner. Indtil uge 43 går alle bil-pengene dog til Knæk Cancer, da flere jyske erhvervsdrivende er gået sammen om at støtte den gode sag.

Er budcyklen reelt en gimmick?

– Nej, jeg har ikke brugt 30.000 kroner på cykler og udstyr for sjov. Jeg tror, at budcyklerne får en betydning. Det er en service, som ikke udbydes af netbutikkerne, hvor man ofte skal hente sin pakke et andet sted, siger Claus Kirstein, der generelt opfordrer til, at alle handler så lokalt som muligt.

Claus Kirstein er kravlet op i budcyklen, hvor Emil Asp Nielsen er klar til at trampe i pedalerne, så varerne kan bringes ud. Foto: Privat

Støvring vokser som by, da mange flytter til byen fra Aalborg, hvor boligpriserne er høje. Flere af nytilflyttere har dog beholdt deres gamle indkøbsvaner med at shoppe på nettet eller i Aalborg, og det er dem, Claus Kirstein gerne vil vise, at lokal service slår alt.

Hvad har du selv senest købt på nettet?

– Det var nogen reservedele til min bil, som jeg ikke kunne få lokalt, men jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke var så lokalt forankret, før jeg selv fik en butik i 2010.

Vinder I lokalt kampen mod Amazon?

– Ja, det tror jeg, vi gør.

Hvad med globalt – gør I Amazon overflødig?

– Der er de allerede blevet meget store, så der er det nok lidt svært at udkonkurrere dem, indrømmer Claus Kirstein.

Er der butikker i Aars og Støvring om ti år, Peter Dam Andersen?

– Ja.

Om 20 år?

– ... ja, der er nogle tilbage.

Milliarderne ruller Danskerne forventes at forbruge 133,5 milliarder på nettet i år. Det viser nye tal fra den årlige udgave af rapporten Dansk E-handel, der bygger på en YouGov-undersøgelse blandt 2000 danske respondenter. – 49 procent af danskerne har ifølge undersøgelsen handlet i udenlandske webshops de sidste tre måneder, og det er en stigning på fire procentpoint siden 2017. Det kan med andre ord ikke understreges kraftigt nok, hvor stor betydning udlandet og gigantiske internationale konkurrenter har fået for dansk e-handel, pointerer Henriette Høyer, salgsdirektør hos DIBS, der er specialiseret inden for betalingsmodeller på nettet.

Kendis-villa på himmelflugt - solgt for 70 millioner