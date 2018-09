Sådan forestiller NASA sig, at Gateway (til venstre) skal se ud. På tegningen kan man se, at månen er placeret mellem stationen og jorden, og den nye station vil kunne flytte sig rundt om hele månen og ikke bare i en fast bane som Apollo. Tegning: NASA

46 år efter, at der sidste gang var mennesker på månen, vil NASA tilbage inden for otte år - og denne gang vil de give mennesker mulighed for at bo der. De første raketter, som skal gøre rum-eventyret muligt, forlader nu jorden med skandinavisk teknologi om bord