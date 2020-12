Saddam Husseins barndom i helvede

Diktatoren Saddam Hussein lærte tidligt, at man ikke kunne stole på nogen - og at brutalitet og kold hævn var en god vej til magten

Det var ikke et ønskebarn, der skreg sin første hilsen ud til verden i den usle lerhytte i landsbyen Al Ouja.

Moderen, Subha Tulfah al-Musallat, havde både forsøgt at få en abort og at begå selvmord under graviditeten.