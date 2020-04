Se hjerte-symptomerne: Peder reddet i sidste øjeblik

Når vi tænker vi tilbage kan vi se, at Peder faktisk har haft symptomer i meget lang tid, men vi slog det hen. Derfor er det så vigtigt for os at fortælle det her, så det ikke sker for andre, fortæller Ane og Peder Kjær. Foto: Ernst van Norde