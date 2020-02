Seks danskere: Sådan fik vi endelig børn

Camilla oplevede, at hendes humør blev påvirket rigtig meget af den hormonbehandling, hun fik. Hendes bedste råd er at søge støtte hos venner og familie. - Nogle gange kom det bare helt bag på mig selv, hvordan jeg var. Det er faktisk lidt skræmmende. Men jeg prøvede virkelig at snakke med dem omkring mig og sige: - Jeg ved godt, at jeg ikke er helt mig selv lige for tiden. Foto: René Schütze