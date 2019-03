Hugo Helmig kæmper netop nu med at komme ud af sit kokain-misbrug. En kamp som mange andre kendte, kan nikke genkendende til. Foto: Finn Frandsen

Musikeren Hugo Helmig har erkendt, at han har en kokain-misbrug, som han nu prøver at komme ud af. Den tur kender andre feterede personer, der tidligere har stået frem i Ekstra Bladet, alt til. Læs de stærke historier her, hvor de kendte fortæller om deres afhængighed af alkohol, hash eller kokain