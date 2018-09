Selvmordslægen: Jeg har hjulpet langt over ti med at dø

Pensioneret overlæge Svend Lings er anklaget for at have hjulpet tre patienter med at begå selvmord, og risikerer tre års fængsel. Selv erkender han, at han har hjulpet langt flere syge danskere med at dø - men mener ikke, det er ulovligt.