Ser gennem røg og skyder om hjørner: Så vildt bliver USAs næste gevær

Det ikoniske gevær M16 er på vej på pension. Det amerikanske forsvar er begyndt at udvikle afløseren, som blandt andet kommer til at kunne skyde længere og mere præcist. Her er det en flok Navy Seals, der er i 1986 er på vej op fra vandet. Den forreste soldat bærer en M16-riffel, der er udstyret med en M203-granatkaster. Foto: US Navy