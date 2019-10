Eric Vildgaard (th.) er kok på Restaurant Jordnær i Gentofte, der har en Michelin-stjerne. Foto: Mogens Flindt

Det stod ikke ligefrem skrevet i stjernerne, at Eric Vildgaard fra Tingbjerg en dag skulle blive Michelin-kok. Alt tydede faktisk på, at han allerede som teenager ville ende i fængsel eller indespærret på en psykiatrisk afdeling, fordi ingen kunne styre ham. To mennesker fik ham dog væk fra kriminalitet og stoffer og ind på sporet af den storslåede kogekunst