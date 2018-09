Styrt efter styrt: 'Ulykkesfugl' bliver måske Grønlands nye redningshelikopter

Air Greenland har budt ind på opgaven med at stå for den grønlandske redningstjeneste. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil selskabet benytte to Super Puma-helikoptere, som har en lang liste af uheld bag sig. Air Greenland vil ikke bekræfte Ekstra Bladets oplysninger. Arkivfoto: AP/Ritzau Scanpix