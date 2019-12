Svigtet af Trump: Lægen, der forrådte bin Laden, rådner op i fængsel

Under præsidentvalget i 2016 lovede Trump, at han kunne få Shakil Afridi (tv) på fri fod i løbet af to minutter. Men den pakistanske læge sidder stadig i et fangehul. Han menes at have givet amerikanerne vigtige oplysninger i jagten på bin Laden (th). Foto: AFP/AP/Ritzau Scanpix