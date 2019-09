Teodora sad ti år i fængsel for at føde livløs baby: - Jeg troede, jeg skulle dø

Halvandet år efter sin løsladelse frygter Teodora Vásquez stadig at blive sendt tilbage i fængsel. 'Ryger jeg i fængsel i morgen?' tænker hun ofte. Foto: Aleksander Klug

I 2008 blev Teodora Vásquez fra El Salvador idømt 30 års fængsel for overlagt mord, fordi hun fødte et dødfødt barn. Nu kæmper hun for at få kvinder i samme situation ud af fængslerne