Thomas blev omsorgssvigtet: Er gået fra hashmisbrug til lederstilling

23-årige Thomas de Oliveira voksede op med omsorgssvigt, kom i plejefamilie og udviklede et hashmisbrug. I dag er han leder i en større dansk virksomhed og vil gerne dele ud af sin historie for at vise andre, at det er muligt at være velfungerende, selv om man har haft en lortebardom, som han siger. Foto: Aleksander Klug.