Thure Lindhardt: En dyb krænkelse at blive kaldt bøsse

- Jeg kan da se på min opførsel gennem tiden, at jeg har opført mig dårligt nogle gange. Men jeg var ikke bevidst om det. Først når jeg fik det at vide af folk, blev jeg bevidst om det. Det er ikke sikkert, at jeg accepterede det - måske reagerede jeg skidt i situationen, blev fornærmet, nægtede eller blev aggressiv. Men det skabte alligevel en erkendelse i mig, siger 43-årige Thure Lindhardt, der er fuldstændig bevidst om, at han som skuespiller besidder en masse magt. Som han for alt i verden ikke vil misbruge. Derfor taler han åbent om #metoo-overgreb, fordi de udspringer af netop magtforhold. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.