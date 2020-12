Ti år efter Præstø-ulykken: - Jeg kommer mig aldrig

Til februar er det ti år siden, Karoline Sofie Klit under en sejltur med sin efterskole forulykkede på Præstø Fjord og blev bragt livløs på land. Hvordan man lever videre efter at have haft døden så tæt på, fortæller hun og en række kendte danskere om