Verdens første reagensglasbarn hylder familien

- Da jeg var i barnevogn, oplevede min mor og jeg, at nysgerrige kvinder i en bagerbutik blev overraskede over, at jeg ikke havde to hoveder og fire arme, fordi jeg var hende der det berømte reagensglasbarn, fortæller nu 41-årige Louise Brown smågrinende til Ekstra Bladet under sit besøg i Danmark. Foto: Ernst van Norde