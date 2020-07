Selv om man har fundet 90 procent af vragdelene, har man ikke fået det fulde billede af, hvorfor den italienske DC-9 eksploderede. Foto: Bruno Mosconi/AP/Ritzau Scanpix

I 1980 eksploderede en italiensk DC-9 med 81 mennesker ombord. De blev ofre for en terrorbombe eller et missil - affyret ved et uheld eller af Nato-allierede på jagt efter oberst Gaddafi