En finsk patrulje kaster håndgranater mod de russiske styrker under vinterkrigen 1939-40. Foto: /Ritzau/

Snigskytten Simo Häyhä dræbte over 500 sovjetiske soldater og var med til at stikke en kæp i hjulet for Sovjetunionens drøm om en let sejr i krigen mod Finland i 1939