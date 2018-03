My Lai-massakren: Amerikanske soldater voldtog og myrdede 500 civile vietnamesere - og holdt frokost-pause under myrderierne

Sekunder efter, at dette billede blev taget, blev kvinder og børn skudt ned. Foto: Universal History Archive/Universal Images Group/REX

DEN BLODIGE LØGN: 16. marts er det 50 år siden, at en af de værste amerikanske krigsforbrydelser fandt sted under Vietnam-krigen. Efter massakren sendte general Westmoreland ligefrem et lykønsknings-telegram til soldaterne