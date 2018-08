Sven Aage Geisler endte sine dage på denne mark ved Kværkeby uden for Køge. Polfoto

Sven Aage Geisler var charmerende og uden skrupler – han gik ikke af vejen for at røve og myrde for pengenes skyld under dække af sit modstandsarbejde. For 50 år siden blev han selv offer for et rovmord