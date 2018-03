Tran Van Ducs familie blev dræbt under My Lai-massakren: 'Hele verden kender min mor'

De verdensberømte billeder fra My Lai- massakren blev blandt andet taget med dette kamera, som Tran Van Duc i dag ejer. Han fik det foræret af krigsfotografen Ronald Haeberle.

FOTOGRAFIET, SOM RYSTEDE VERDEN: Den vietnamesiske mand fortæller her den gribende historie bag fotografiet af sin dræbte mor - og om hvordan han og to søstre mirakuløst overlevede de amerikanske troppers angreb på den lille by. Ekstra Bladet advarer om voldsomme billeder