I dag er Majbrit Petersson syv kilo lettere, og Jan Petersson har smidt 20 kilo. Privatfoto

Jan og Majbrit Petersson havde prøvet alt inden for hurtige og besynderlige kure. Men lige lidt hjalp det, og vægten blev ved med at drille. Men efter en ferie til Østrig besluttede de, at der skulle ske noget