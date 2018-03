Det kunne være din nye investeringsrådgiver June eller Nora. Bankerne satser stort på, at investerings-robotter kan få dig til at investere din opsparing i værdipapirer. Foto: Fred Dufour

Her er dine nye bankrådgivere: June, Darwin, Nora og Munnypot. Det er robotter, der skal få dine sparepenge til at yngle ved at spare på omkostningerne