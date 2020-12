Umiddelbart tænker man ikke, at den vanvittige danskproducerede Agile SCX er lovlig at køre på landevejen. Men det er den. Så det gør vi

Mit hjerte hamrer. Jeg knuger mine svedige håndflader om det lille rat. Vinden tæsker mit ansigt, så kinderne blafrer, og min mund er lukket, for at den ikke ender som sidste hvilested for myg.