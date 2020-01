Har du svært ved at koble fra i hverdagen? Afspændingsøvelser forebygger stress, og de er enkle at gøre til en del af hverdagen. Foto: Liderina/iStockphoto

En norsk professor mener, at afspænding er nøglen til at forhindre stress-relaterede problemer. Her får du eksperternes bedste råd og tips til at stresse af i hverdagen