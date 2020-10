Få styr på opdragelsen: Disse fejl begår alle forældre

Hvordan møder du dit barn, når det er trist, vredt eller har andre dårlige følelser? Risikoen for, at du ofte gør det forkert, er stor. Få eksperternes fem råd til, hvordan du undgår de 11 mest normale faldgruber

Har du nogle gange reageret ved at forsøge at aflede, hurtigt komme med løsningsforslag eller argumentere for, at det, barnet er ked af, ikke stemmer? Selvfølgelig er du gået i en af de mange fælder, hvor vi ikke støtter eller anerkender, at barnet har de følelser, det nu engang har.