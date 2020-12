Nogle lotto-tal bliver udtrukket fem gange oftere end andre, og det viser sig, at 13 er IKKE et ulykkestal

Hvis du holder fast i den gamle overtro om, at 13 er et ulykkestal, man for alt i verden skal undgå, tager du fejl. 13 er rent faktisk det hyppigst udtrukne danske lotto-tal.