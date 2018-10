Speed friending er den nye trend for mennesker, der gerne vil møde andre og måske få venner, uden at det skal ende med romantik i sengen. Foto: shutterstock

For nogle kan det at skulle skabe nye bekendtskaber være let som en leg. Mens det for andre kan opleves som en kamp. Her får du eksperternes seks bedste råd til, hvordan du mestrer og vinder i sociale sammenhænge