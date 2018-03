Sanheden er, at akne findes i alle aldre. Især kvinder kan risikere at få deres 'ungdoms-akne' længe efter teenage-alderen. Foto: Shutterstock.com

Kæmper du stadig med teenagehud, eller er du blevet ramt i voksenalderen? Akne er en plage for dem, der rammes af det, men der er heldigvis hjælp at få. Her er hudlægernes bedste råd