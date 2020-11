Fryns er yt - frihed og fleksibilitet er in. Fitness og frugtordninger er overhalet af fokus på individualitet, uddannelse og fleksible arbejdstider, når firmaer skal lokke nye medarbejdere til

For abonnenter

Hvad der for en halv snes år siden kunne være afgørende parametre for, hvorvidt det ene eller andet firma blev foretrukket af en dygtig medarbejder, er i dag nærmest noget, der tages for givet.