Mæglernes guldtips: Sådan forhandler du prisen ned

Med hjælp fra professionelle mæglere giver Ekstra Bladet dig de bedste råd til at forhandle prisen ned på drømmeboligen

For abonnenter

'Hvad der er sparet, er tjent,' lyder et gammelt ordsprog, og det kan du gøre brug af, når du køber hus.

For der kan nemlig være penge at hente, hvis du bruger de rigtige kneb og vælger den snedige taktik, når du forbereder buddet til et huskøb.