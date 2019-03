De faldende renter forkæler boligejerne, der allerede i næste uge kan optage et fastforrentet lån til kun en enkelt procent i rente. Der er dog også ulemper ved det nye lån. Arkivfoto: Michael Hansen/Ritzau Scanpix

Inden for maksimalt et par dage vil det være muligt at optage et fastforrentet realkreditlån uden afdragsfrihed til blot en enkelt procent. Så lav har renten aldrig været før. Men der er også ulemper ved det nye lån