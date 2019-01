Medicinen, som Marius Trøseids gruppe har forsket i, hedder Precosa - saccharomyces boulardii. Precosa anvendes blandt andet forebyggende mod diarré i forbindelse med antibiotika. Foto: Frode Hansen/VG

Holder du maven i ro med kosttilskud? Probiotika-bakterierne skal angiveligt hjælpe mod alt fra almindelige maveproblemer og diarré til depression. Men flere forskere er kritiske over for midlet. Her får du en oversigt over, hvad den nyeste forskning siger om mave-tarm-kosttilskuddet probiotika