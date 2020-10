Rabatter og billetter: Køb aktier med fordele

I nogle virksomheder kan du få ekstra fordele ved at være aktionær. Ekstra Bladet har samlet en liste og spurgt to eksperter, om det er investeringen værd

Aktionærer investerer primært for at få afkast på de investeringer, de laver, eller for at få løbende udbetalinger af udbytte.

Men der kan faktisk være endnu en gevinst ved at lave en investering.