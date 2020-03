Så meget bør du have på din buffer-konto: Seks råd til en god opsparing

Hallgeir Kvadsheim mener, at mængden, du har på din buffer-konto, bør afhænge af, hvor meget du ejer. Foto: Thomas Andreassen/VG

Det er en myte, at du bør have to-tre månedslønninger på din buffer-konto, mener eksperterne. Men hvor meget bør du egentlig have - og hvad skal du gøre af dem?