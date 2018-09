Christine på et skønt, skønt udsigtspunkt på græske Santorini. Foto: Alexander Waltner

Christine på 24 og Alexander på 28 blev trætte af hverdagen - de pakkede derfor kufferten for at tage på deres livs rejse. Nu tjener de penge på at rejse verden rundt. Dette er deres råd til dig, som drømmer om et liv med hele jorden som din arbejdsplads