Den svenske forfatter Thomas Erikson har solgt 1,5 millioner eksemplarer af sine bøger ’Omgivet af psykopater’ og ’Omgivet af idioter’. Nu er han ude med sin tredje bog i serien, ’Omgivet af dårlige ledere’. Foto: Mattis Sandblad/VG

Thomas Erikson mener selv, at han var en arrogant, opblæst og ustruktureret chef. Han valgte at tage konsekvensen af det og sagde sin lederstilling op. Her er hans råd til, hvordan man afslører en dårlig chef