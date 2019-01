Danmarks Radio har 1,8 milliarder kroner tilgode hos danske licensbetalere. Nu er 311 millioner kroner af dem blevet eftergivet. Arkivfoto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Tusindvis af danskere slipper nu for at betale en samlet gæld på 311 millioner kroner. Skat skulle ellers have inddrevet de mange penge