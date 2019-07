Desperat søn: Det kan ske igen

Forrige sommer, sidste sommer og så igen i juni i år.

Så ofte har 76-årige Lene Maria Sabroe været indlagt på grund af væskemangel, fortæller hendes søn, Jens Mørch.

Derfor kom det som et chok, da han kort efter sidste indlæggelse aflagde moderen et besøg i hendes lille værelse på det psykiatriske botilbud Johannes Hages Hus i Nivå.

Stik i mod aftalen var der nemlig hverken vand eller juice til hende på bordet. Der stod dog en kop kaffe.

- Min mor ser dehydreret ud. Huden bliver stående, når jeg kniber i den, og hun virker desorienteret, fortæller en harmdirrende Jens Mørch.

54-årige Jens Mørch er låsesmed og bor på Amager - langt fra sin mor i Nivå. Foto: Privatfoto

'Skal ikke tørste ihjel'

Han forsøgte at bruge nødkaldet, men det fungerede ikke.

Han gik derfor ud og fik fat i personalet, som ifølge ham hverken var synderligt bekymret eller tilbød at hente vand til hans mor. Han endte derfor selv med at køre afsted for at hente et stort læs juice og sodavand.

- Jeg bliver vred, for hun ikke skal ligge og tørste ihjel. Det er en uværdig måde at dø på, siger Jens Mørch.

Hans frygt for morens liv kommer efter, at Ekstra Bladet kunne fortælle om den 76-årige Jette Schønberg, der døde af væskemangel efter længere tid, hvor hun hverken fik vand eller mad.



Dårlig oplevelse

Episoden er bare endnu en dårlig oplevelse igennem de fem år, moren har været på bostedet.

For nogle år siden gik der ild i Lene Maria Sabroes hår, og hun fik slemme brandsår på hovedet. På grund af den smertestillende medicin var hun meget urolig i sengen. Jens Mørch indskærpede dette overfor personalet. Dagen efter faldt hans mor ud af sengen og brækkede hoften. Siden har hun været bundet til sengen.

Lene Maria Sabroe har ingen værge og er bundet til sengen, efter hun faldt ud og brækkede hoften. Foto: Privatfoto.

- De varme hænder og den kærlige omgangstone, den mangler deroppe. Jeg kan se, at de psykisk syge visner fuldstændigt hen, siger Jens Mørch.

Han kan ikke genkende de fine ord på hjemmesiden om at, 'beboeren sættes i centrum og bliver inddraget i egne målsætninger', som der ellers står i ydelseskataloget.

- De skal sørge for at uddanne deres personale, så de ved, at de har med mennesker at gøre - ikke bare legoklodser, mener Jens Mørch.

Lene Maria Sabroe havde et godt liv indtil for 20 år siden. Herefter levede hun en omtumlet tilværelse og blev svært maniodepressiv. Hun var til sidst stærkt plejekrævende, og derfor endte hun på Johannes Hages Hus.

Ekstra Bladet har talt med afdelingslederen på Johannes Hages Hus, Lisbeth Overgaard, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Lene Maria Sabroe var i 2014 langt fra så slemt tilredt, som hun er i dag - bare fem år efter. Foto: Privatfoto.

Herunder kan du læse den groteske historie om Jette Schønbergs død. Læs hvordan datteren fik lægens opkald om, at der var noget helt galt, og hvor mange gange hun forsøgte at gøre plejehjemmet opmærksom på problemerne. Pia Friis fortæller en tragisk historie, der ikke må ske, men som skete. Klik her og få adgang til den historie og det store univers af stærke historier i Ekstra Bladet+.

Plejehjem svigtede: I chok over mors død

Svigtet: Jette døde efter sult og tørst på plejehjem

Se også: Datter efter mors død: - Plejehjemspersonale løj