Efter groft champagne-kup: Vinbaron solgte tvivlsomme rester til tøj-milliardær

Efter et champagne-kup, hvor chaufføren blev bedøvet, solgte en dansk vinbaron et tvivlsomt restparti til Nemlig.com ejet af Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen

To af Danmarks rigeste erhvervsfolk bør muligvis forsones over et godt glas vin.

Og i så fald er det Vedbæks vinbaron og mangemillionær Christian Philipson, der skal invitere og undskylde over for Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen, der ejer 49 procent af Nemlig.