For gammel til Forsvaret: Danmarks ældste helikopter skal redde liv på Grønland

Den ældste indregistrerede helikopter i rigsfællesskabet skal de kommende to år redde liv i Grønland. Helikopteren er fra 1965. Samme type helikopter begyndte Forsvaret udfasningen af for snart 20 år siden. Foto: PR-foto

Air Greenland skal også de kommende to år stå for det helikopterbaserede redningsberedskab i Grøndland - det kommer til at ske med en helikopter fra 1965