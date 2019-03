Læge-bøvl med Timms hjertemedicin: - Kolossal ligegyldighed

Timm Poulsen er hjertepatient og tager dagligt en stor mængde medicin. To af præparaterne udskrives ikke af hans praktiserende læge, men fra Kardiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Men flere gange har der været bøvl med den livsvigtige medicin - og alle gangene, synes Timm Poulsen, at det har været ualmindeligt svært at komme igennem til en læge, der kan hjælpe ham. Foto: Olivia Loftlund