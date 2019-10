Bangkoks mest brutale fængsel betyder sygdom og død

Ikke bare det berygtede Bang Kwang-fængsel, mens også andre thailandske straffeanstalter og arrester er kendt for overfyldte celler. Her venter anholdte på at komme for dommeren i Bangkoks retsbygning. Foto: Thierry Falise/LightRocket/Getty Images