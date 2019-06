Her er USA's vildeste ikke-dræbende våben

De amerikanske politistyrker har igen fået adgang til at bruge udstyr fra militæret, efter at Donald Trump har ophævet et forbud, som Barack Obama indførte efter raceurolighederne i Ferguson i 2014, hvor politiet blev kritiseret for at gribe for hårdt ind over for demonstranter. Foto: Jeff Roberson/AP/Ritzau Scanpix