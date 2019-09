Det er åbenbart ikke nok bare at pege og befale, når man vil bygge et ferieparadis fra bunden. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Nordkoreas ubestridte leder arbejder stenhårdt på at finde midler til at færdigbygge sit kæmpe ferie-resort, der skal være med til at trække strandglade turister til det lukkede land