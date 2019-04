Putin og Rusland støtter Nicholas Maduro som leder i Venezuela, mens Trump og store dele af Vesten støtter Juan Guaidó. Er en ny kold krig under opsejling? Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Donald Trump udelukker ikke en krig mod Venezuela. Det latinamerikanske lands præsident truer med et nyt Vietnam, og Rusland sender tropper til landet, mens en tænketank frygter, at 100.000 tropper skal sættes ind. En dansk Latinamerika-ekspert regner dog snarere med en kirurgisk krig, sanktioner eller et internt opgør