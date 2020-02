3700 passagerer er i karantæne på krydstogtskib Diamond Princess. Foto: Ritzau Scanpix/Kim Kyung-Hoon

Klaustrofobiske kahytter, enorm kedsomhed og konstant frygt for nye smittetilfælde. Sådan ser hverdagen ud for de over 3700 karantæneramte på luksusskibet