Det ser fredeligt ud, når en havmåge flyver sammen med en drone, men de førerløse flyvende maskiner kan bruges til at sprede død og ødelæggelse. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Et droneangreb på et raffinaderi har fået brændstofpriserne til at stige over hele verden, og i Danmark er en retssag mod tre mænd, der er tiltalt for at sende dronedele til Islamisk Stat, netop startet. Verden skal forholde sig til en helt ny sikkerhedsrisiko