Vil du lægge livet om - få inspiration her

Lise og Povl har kastet sig ud i et vineventyr. Foto: Martin Lehmann/ Ritzau Scanpix

Hvis nytårsforsættet handler om, at 2019 skal bringe helt anderledes oplevelser med sig, så kan du her læse om, hvordan andre danskere satte en helt ny retning for deres liv